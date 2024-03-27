Сайфетдинов Сиразетдин
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смерти1965
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Маняфов Сейфетдин
Мать: Марьямсаханя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Низамова) Нагима
Рождение ребёнка
1905
Сын: Сиразов Галлям
Мать ребёнка: (Низамова) Нагима
Рождение ребёнка
03.03.1907
Сын: Сиразов Фаттах Сиразетдинович
Мать ребёнка: (Низамова) Нагима
Рождение ребёнка
1915
Сын: Сиразов Галимзян
Мать ребёнка: (Низамова) Нагима
Рождение ребёнка
20.07.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Низамова) Нагима
Смерть
1965