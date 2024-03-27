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Сайфетдинов Сиразетдин

Место рождения

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1865

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Маняфов Сейфетдин

Мать: Марьямсаханя

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Низамова) Нагима

Рождение ребёнка
1905

Сын: Сиразов Галлям

Мать ребёнка: (Низамова) Нагима

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.03.1907

Сын: Сиразов Фаттах Сиразетдинович

Мать ребёнка: (Низамова) Нагима

Рождение ребёнка
1915

Сын: Сиразов Галимзян

Мать ребёнка: (Низамова) Нагима

Рождение ребёнка
20.07.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Низамова) Нагима

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1965

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