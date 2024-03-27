Сиразов Галимзян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиразов Галимзян

Место рождения

Нурлат Буинского района

Дата рождения

1915

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

Жена

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Сайфетдинов Сиразетдин

Мать: (Низамова) Нагима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сиразова Ханузя Первая Жена

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сиразова Ханузя Первая Жена

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сиразова Ханузя Первая Жена

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сиразова Ханузя Первая Жена

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сиразова Ханузя Первая Жена

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сиразова Ханузя Первая Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сиразова Зарабану Вторая Жена

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сиразова Зарабану Вторая Жена

Военная служба
Неизвестно
Сиразев Галимзян Списки призыва и демобилизации Тип документа: Списки призванных Дата рождения: __.__.1915 Дата призыва: 01.04.1942 Место призыва: Буинский РВК, Татарская АССР, Буинский р-н Воинское з... Показать все
Смерть
2002

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