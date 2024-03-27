Сиразов Фаттах Сиразетдинович
Место рожденияНурлат Буинского района
Дата рождения03.03.1907
Дата смерти?.06.1965
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1907
Отец: Сайфетдинов Сиразетдин
Мать: (Низамова) Нагима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сиразова Сахибжамал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сиразова Захира
Военная служба
Неизвестно
Сиразев Фаттах Сиразетдинович Записи из военкоматов Дата рождения: 03.03.1907 Место рождения: ТАССР, Буинский район, с.Нурлаты Наименование военкомата: ТАССР, Буинский РВК Дата призыва: __.__.1941 Вои... Показать все
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
15.03.1947
Рождение ребёнка
15.06.1949
Рождение ребёнка
04.06.1951
Рождение ребёнка
01.04.1953
Рождение ребёнка
1955
Рождение ребёнка
1958
Смерть
?.06.1965