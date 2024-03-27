Сиразов Фаттах Сиразетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиразов Фаттах Сиразетдинович

Сиразов Фаттах Сиразетдинович

Место рождения

Нурлат Буинского района

Дата рождения

03.03.1907

Дата смерти

?.06.1965

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

Жена

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1907

Отец: Сайфетдинов Сиразетдин

Мать: (Низамова) Нагима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сиразова Сахибжамал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сиразова Захира

Военная служба
Неизвестно
Сиразев Фаттах Сиразетдинович Записи из военкоматов Дата рождения: 03.03.1907 Место рождения: ТАССР, Буинский район, с.Нурлаты Наименование военкомата: ТАССР, Буинский РВК Дата призыва: __.__.1941 Вои... Показать все
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сиразова Захира

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сиразова Захира

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сиразова Захира

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сиразова Захира

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сиразова Сахибжамал

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сиразова Сахибжамал

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сиразова Сахибжамал

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сиразова Сахибжамал

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сиразова Сахибжамал

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
?.06.1965

Мы используем куки для улучшения работы сайта.