Сиразов Галлям
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Сайфетдинов Сиразетдин
Мать: (Низамова) Нагима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сиразова Махиря
Военная служба
Неизвестно
Сиразев Галлян Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1905 Место рождения: Татарская АССР, Буинский р-н, д. Нурлат Место призыва: __.__.1927 Бавлинский РВК, Татарская АССР Дата призыва: __.__.1927 Воинское звание: рядовой Военно-пересыльный пункт: Челябинский ВПП Прибыл в часть: 23.10.1944 Выбытие из воинской части: Между 23.10.1944 и 24.10.1944 Куда выбыл: п/п 14765, г. Чебаркуль Откуда прибыл: Федоровский РВК, Казахская ССР, Кустанайская обл. Номер команды: 5945 Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: Челябинский ВПП Опись ист. информации: 565127
Рождение ребёнка
07.01.1933
Рождение ребёнка
?.03.1936
Рождение ребёнка
1940
Смерть
Неизвестно