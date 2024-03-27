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Сиразов Галлям

Место рождения

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

Жена

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Сайфетдинов Сиразетдин

Мать: (Низамова) Нагима

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сиразова Махиря

Военная служба
Неизвестно
Сиразев Галлян Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1905 Место рождения: Татарская АССР, Буинский р-н, д. Нурлат Место призыва: __.__.1927 Бавлинский РВК, Татарская АССР Дата призыва: __.__.1927 Воинское звание: рядовой Военно-пересыльный пункт: Челябинский ВПП Прибыл в часть: 23.10.1944 Выбытие из воинской части: Между 23.10.1944 и 24.10.1944 Куда выбыл: п/п 14765, г. Чебаркуль Откуда прибыл: Федоровский РВК, Казахская ССР, Кустанайская обл. Номер команды: 5945 Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: Челябинский ВПП Опись ист. информации: 565127
Рождение ребёнка
07.01.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сиразова Махиря

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.03.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сиразова Махиря

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сиразова Махиря

Смерть
Неизвестно

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