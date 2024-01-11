Хамитов Низаметдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамитов Низаметдин

Место рождения

Верхние Лащи, Янтугановская волость, Буинского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Валитов Халит

Мать: Маугифя

Верхние Лащи, Янтугановская волость, Буинского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нагима

Мать ребёнка: не указана

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шамсенагар

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Низамов Хаматкарим

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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