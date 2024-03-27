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Валитов Халит

Место рождения

Верхние Лащи, Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1803

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Мухаметов Валит

Мать: (Мураева) Гульжамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамитов Шарафетдин

Мать ребёнка: (Куручева) Маугифя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Куручева) Маугифя

Рождение ребёнка
1827

Сын: Халитов Хамит

Мать ребёнка: (Куручева) Магрифа

Рождение ребёнка
1844

Сын: Хамитов Низаметдин

Мать ребёнка: (Куручева) Маугифя

Смерть
1848

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