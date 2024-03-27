Валитов Халит
Место рожденияВерхние Лащи, Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1803
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Мухаметов Валит
Мать: (Мураева) Гульжамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамитов Шарафетдин
Мать ребёнка: (Куручева) Маугифя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Куручева) Маугифя
Рождение ребёнка
1827
Сын: Халитов Хамит
Мать ребёнка: (Куручева) Магрифа
Рождение ребёнка
1844
Сын: Хамитов Низаметдин
Мать ребёнка: (Куручева) Маугифя
Смерть
1848