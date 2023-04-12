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Саломатин Иван Нефедов

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Место рождения

д. Малая Ильинка

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Саломатин Нефед Иванов

Мать: Саломатина Степанида Григорьевна

д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Саломатин Пимен Иванов

Мать ребёнка: Саломатина Авдотья Кирилова

д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Саломатина Авдотья Кирилова

Рождение ребёнка
1793

Сын: Саломатин Андрей Иванов

Мать ребёнка: Саломатина Авдотья Кирилова

Рождение ребёнка
1801

Сын: Саломатин Василий Иванов

Мать ребёнка: Саломатина Авдотья Кирилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саломатина Авдотья Кирилова

Смерть
1839
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