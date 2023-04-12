Саломатин Иван Нефедов
Место рожденияд. Малая Ильинка
Дата рожденияОколо 1762
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
Около 1779
Мать ребёнка: Саломатина Авдотья Кирилова
д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Саломатина Авдотья Кирилова
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Саломатина Авдотья Кирилова
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Саломатина Авдотья Кирилова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1839