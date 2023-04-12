Саломатин Василий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Пелагея Васильева
Мать ребёнка: Саломатина Наталья Сергеева
Рождение ребёнка
1830
Сын: Саломатин Михаил Васильев
Мать ребёнка: Саломатина Наталья Сергеева
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Саломатина Наталья Сергеева
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Саломатина Наталья Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно