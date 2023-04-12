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Саломатин Василий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Саломатин Иван Нефедов

Мать: Саломатина Авдотья Кирилова

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Пелагея Васильева

Мать ребёнка: Саломатина Наталья Сергеева

Рождение ребёнка
1830

Сын: Саломатин Михаил Васильев

Мать ребёнка: Саломатина Наталья Сергеева

Рождение ребёнка
1835

Сын: Саломатин Семен Васильев

Мать ребёнка: Саломатина Наталья Сергеева

Рождение ребёнка
1844

Сын: Саломатин Федор Васильев

Мать ребёнка: Саломатина Наталья Сергеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саломатина Наталья Сергеева

Смерть
Неизвестно
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