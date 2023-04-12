Саломатина Авдотья Кирилова
Место рожденияд. Малая Ильинка
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1779
Отец ребёнка: Саломатин Иван Нефедов
д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Саломатин Иван Нефедов
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Саломатин Иван Нефедов
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Саломатин Иван Нефедов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1834