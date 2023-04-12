Саломатина Авдотья Кирилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саломатина Авдотья Кирилова

Место рождения

д. Малая Ильинка

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Саломатин Пимен Иванов

Отец ребёнка: Саломатин Иван Нефедов

д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Саломатин Иван Нефедов

Рождение ребёнка
1793

Сын: Саломатин Андрей Иванов

Отец ребёнка: Саломатин Иван Нефедов

Рождение ребёнка
1801

Сын: Саломатин Василий Иванов

Отец ребёнка: Саломатин Иван Нефедов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саломатин Иван Нефедов

Смерть
До 1834
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