Саломатин Андрей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаломатин Андрей Иванов

Саломатин Андрей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Саломатин Иван Нефедов

Мать: Саломатина Авдотья Кирилова

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Александра Андрева

Мать ребёнка: Саломатина Авдотья Максимова

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Арина Андреева

Мать ребёнка: Саломатина Авдотья Максимова

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Авдотья Андреева

Мать ребёнка: Саломатина Авдотья Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саломатина Авдотья Максимова

Смерть
1842
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close