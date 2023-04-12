Саломатин Андрей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Александра Андрева
Мать ребёнка: Саломатина Авдотья Максимова
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Арина Андреева
Мать ребёнка: Саломатина Авдотья Максимова
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Авдотья Андреева
Мать ребёнка: Саломатина Авдотья Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1842