Саломатина Авдотья Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Александра Андрева
Отец ребёнка: Саломатин Андрей Иванов
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Арина Андреева
Отец ребёнка: Саломатин Андрей Иванов
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Авдотья Андреева
Отец ребёнка: Саломатин Андрей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1834