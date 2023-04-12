Саломатина Авдотья Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саломатина Авдотья Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Александра Андрева

Отец ребёнка: Саломатин Андрей Иванов

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Арина Андреева

Отец ребёнка: Саломатин Андрей Иванов

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Авдотья Андреева

Отец ребёнка: Саломатин Андрей Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саломатин Андрей Иванов

Смерть
До 1834
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