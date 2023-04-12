Саломатин Пимен Иванов
Место рожденияд. Малая Ильинка
Дата рожденияОколо 1779
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
1802
Сын: Саломатин Николай Пименов
Мать ребёнка: Саломатина Федосья Никитина
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Саломатина Федосья Никитина
Рождение ребёнка
1810
Сын: Саломатин Симон (Семен) Пименов
Мать ребёнка: Саломатина Федосья Никитина
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Прасковья Пименова
Мать ребёнка: Саломатина Федосья Никитина
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Марья Пименова
Мать ребёнка: Саломатина Федосья Никитина
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Саломатина Федосья Никитина
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Евфросинья Пименова
Мать ребёнка: Саломатина Федосья Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1847