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Саломатин Пимен Иванов

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Место рождения

д. Малая Ильинка

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Саломатин Иван Нефедов

Мать: Саломатина Авдотья Кирилова

д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
1802

Сын: Саломатин Николай Пименов

Мать ребёнка: Саломатина Федосья Никитина

Рождение ребёнка
1804

Сын: Саломатин Иван Пименов

Мать ребёнка: Саломатина Федосья Никитина

Рождение ребёнка
1810

Сын: Саломатин Симон (Семен) Пименов

Мать ребёнка: Саломатина Федосья Никитина

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Прасковья Пименова

Мать ребёнка: Саломатина Федосья Никитина

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Марья Пименова

Мать ребёнка: Саломатина Федосья Никитина

Рождение ребёнка
1817

Сын: Саломатин Федор Пименов

Мать ребёнка: Саломатина Федосья Никитина

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Евфросинья Пименова

Мать ребёнка: Саломатина Федосья Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саломатина Федосья Никитина

Смерть
1847
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