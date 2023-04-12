Саломатина Федосья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саломатина Федосья Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Саломатин Николай Пименов

Отец ребёнка: Саломатин Пимен Иванов

Рождение ребёнка
1804

Сын: Саломатин Иван Пименов

Отец ребёнка: Саломатин Пимен Иванов

Рождение ребёнка
1810

Сын: Саломатин Симон (Семен) Пименов

Отец ребёнка: Саломатин Пимен Иванов

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Прасковья Пименова

Отец ребёнка: Саломатин Пимен Иванов

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Марья Пименова

Отец ребёнка: Саломатин Пимен Иванов

Рождение ребёнка
1817

Сын: Саломатин Федор Пименов

Отец ребёнка: Саломатин Пимен Иванов

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Евфросинья Пименова

Отец ребёнка: Саломатин Пимен Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саломатин Пимен Иванов

Смерть
Неизвестно
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