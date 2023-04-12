Саломатина Федосья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1802
Сын: Саломатин Николай Пименов
Отец ребёнка: Саломатин Пимен Иванов
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Саломатин Пимен Иванов
Рождение ребёнка
1810
Сын: Саломатин Симон (Семен) Пименов
Отец ребёнка: Саломатин Пимен Иванов
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Прасковья Пименова
Отец ребёнка: Саломатин Пимен Иванов
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Марья Пименова
Отец ребёнка: Саломатин Пимен Иванов
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Саломатин Пимен Иванов
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Евфросинья Пименова
Отец ребёнка: Саломатин Пимен Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно