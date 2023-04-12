Саломатина Наталья Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Пелагея Васильева
Отец ребёнка: Саломатин Василий Иванов
Рождение ребёнка
1830
Сын: Саломатин Михаил Васильев
Отец ребёнка: Саломатин Василий Иванов
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Саломатин Василий Иванов
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Саломатин Василий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно