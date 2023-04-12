Саломатина Наталья Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саломатина Наталья Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Пелагея Васильева

Отец ребёнка: Саломатин Василий Иванов

Рождение ребёнка
1830

Сын: Саломатин Михаил Васильев

Отец ребёнка: Саломатин Василий Иванов

Рождение ребёнка
1835

Сын: Саломатин Семен Васильев

Отец ребёнка: Саломатин Василий Иванов

Рождение ребёнка
1844

Сын: Саломатин Федор Васильев

Отец ребёнка: Саломатин Василий Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саломатин Василий Иванов

Смерть
Неизвестно
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