Саломатина Степанида Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саломатина Степанида Григорьевна

Место рождения

д. Малая Ильинка

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Саломатин Иван Нефедов

Отец ребёнка: Саломатин Нефед Иванов

д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Саломатин Яков Нефедов

Отец ребёнка: Саломатин Нефед Иванов

д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Мавра Нефедова

Отец ребёнка: Саломатин Нефед Иванов

д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Аксинья Нефедова

Отец ребёнка: Саломатин Нефед Иванов

д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Саломатин Тимофей Нефедов

Отец ребёнка: Саломатин Нефед Иванов

д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Алена Нефедова

Отец ребёнка: Саломатин Нефед Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саломатин Нефед Иванов

Смерть
Неизвестно
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