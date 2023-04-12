Саломатина Степанида Григорьевна
Место рожденияд. Малая Ильинка
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1762
Отец ребёнка: Саломатин Нефед Иванов
д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
Около 1764
Отец ребёнка: Саломатин Нефед Иванов
д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Мавра Нефедова
Отец ребёнка: Саломатин Нефед Иванов
д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Аксинья Нефедова
Отец ребёнка: Саломатин Нефед Иванов
д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Саломатин Тимофей Нефедов
Отец ребёнка: Саломатин Нефед Иванов
д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Алена Нефедова
Отец ребёнка: Саломатин Нефед Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно