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Саломатин Нефед Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: Саломатин Иван Антипович

Мать: Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Саломатин Иван Нефедов

Мать ребёнка: Саломатина Степанида Григорьевна

д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Саломатин Яков Нефедов

Мать ребёнка: Саломатина Степанида Григорьевна

д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Мавра Нефедова

Мать ребёнка: Саломатина Степанида Григорьевна

д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Аксинья Нефедова

Мать ребёнка: Саломатина Степанида Григорьевна

д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Саломатин Тимофей Нефедов

Мать ребёнка: Саломатина Степанида Григорьевна

д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Алена Нефедова

Мать ребёнка: Саломатина Степанида Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саломатина Степанида Григорьевна

Смерть
1811