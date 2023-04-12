Саломатин Нефед Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1744
Дата смерти1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Около 1744
Отец: Саломатин Иван Антипович
Мать: Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
Около 1762
Мать ребёнка: Саломатина Степанида Григорьевна
д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
Около 1764
Мать ребёнка: Саломатина Степанида Григорьевна
д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Мавра Нефедова
Мать ребёнка: Саломатина Степанида Григорьевна
д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Аксинья Нефедова
Мать ребёнка: Саломатина Степанида Григорьевна
д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Саломатин Тимофей Нефедов
Мать ребёнка: Саломатина Степанида Григорьевна
д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Алена Нефедова
Мать ребёнка: Саломатина Степанида Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1811