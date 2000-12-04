Власцова (Плясовских) Клавдия Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения29.12.1924
Дата смерти04.12.2000
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1924
Рождение ребёнка
12.01.1948
Дочь: Трунова Валентина Адамовна
Отец ребёнка: Власцов Адам Тихонович
поселок Усть-Туй Тевризского района Омской области?
Рождение ребёнка
06.04.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Власцов Адам Тихонович
Рождение ребёнка
05.01.1953
Дочь: Степанова Надежда Адамовна
Отец ребёнка: Власцов Адам Тихонович
поселок Усть-Туй Тевризского района Омской области
Рождение ребёнка
1954
Сын: Власцов Александр Адамович
Отец ребёнка: Власцов Адам Тихонович
Рождение ребёнка
16.10.1959
Дочь: Помыткина Вера Адамовна
Отец ребёнка: Власцов Адам Тихонович
поселок Усть-Туй Тевризского района Омской области
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Пекарь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Власцов Адам Тихонович
Смерть
04.12.2000
Тевриз, Тевризский муниципальный район, Омская область