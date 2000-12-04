Власцова (Плясовских) Клавдия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власцова (Плясовских) Клавдия Тимофеевна

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Место рождения

Петелино, Тевризский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

29.12.1924

Дата смерти

04.12.2000

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1924

Отец: Плесовских Тимофей Васильевич

Мать: Плесовских Иулитта Алексеевна

Петелино, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
12.01.1948

Дочь: Трунова Валентина Адамовна

Отец ребёнка: Власцов Адам Тихонович

поселок Усть-Туй Тевризского района Омской области?
Рождение ребёнка
06.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Власцов Адам Тихонович

Рождение ребёнка
05.01.1953

Дочь: Степанова Надежда Адамовна

Отец ребёнка: Власцов Адам Тихонович

поселок Усть-Туй Тевризского района Омской области
Рождение ребёнка
1954

Сын: Власцов Александр Адамович

Отец ребёнка: Власцов Адам Тихонович

Рождение ребёнка
16.10.1959

Дочь: Помыткина Вера Адамовна

Отец ребёнка: Власцов Адам Тихонович

поселок Усть-Туй Тевризского района Омской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власцов Адам Тихонович

Работа или профессия
Неизвестно
Пекарь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Власцов Адам Тихонович

Смерть
04.12.2000
Тевриз, Тевризский муниципальный район, Омская область
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