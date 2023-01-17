Плесовских Иулитта Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесовских Иулитта Алексеевна

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Место рождения

Петелино, Тевризский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Петелино, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
29.12.1924

Дочь: Власцова Клавдия Тимофеевна

Отец ребёнка: Плесовских Тимофей Васильевич

Петелино, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
17.05.1927

Дочь: Пелагея Тимофеевна

Отец ребёнка: Плесовских Тимофей Васильевич

Петелино, Тевризский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плесовских Тимофей Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Смерть
Неизвестно
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