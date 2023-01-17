Плесовских Иулитта Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1924
Дочь: Власцова Клавдия Тимофеевна
Отец ребёнка: Плесовских Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
17.05.1927
Дочь: Пелагея Тимофеевна
Отец ребёнка: Плесовских Тимофей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Смерть
Неизвестно