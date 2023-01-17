Трунова (Власцова) Валентина Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трунова (Власцова) Валентина Адамовна

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Место рождения

поселок Усть-Туй Тевризского района Омской области?

Дата рождения

12.01.1948

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Отец

1925 г.р.

Мать

1924 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1948

Отец: Власцов Адам Тихонович

Мать: Власцова Клавдия Тимофеевна

поселок Усть-Туй Тевризского района Омской области?
Рождение ребёнка
11.02.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.05.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трунов Андрей Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2005
Омск, город Омск, Омская область
Причина смерти: Рак желудка
Похороны
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Пушкинское кладбище
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