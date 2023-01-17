Трунова (Власцова) Валентина Адамовна
Место рожденияпоселок Усть-Туй Тевризского района Омской области?
Дата рождения12.01.1948
Дата смерти2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1948
поселок Усть-Туй Тевризского района Омской области?
Рождение ребёнка
11.02.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.05.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трунов Андрей Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2005
Причина смерти: Рак желудка
Похороны
Неизвестно
Пушкинское кладбище