Плесовских Тимофей Васильевич
Место рождения
Дата рождения20.01.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1903
Рождение ребёнка
29.12.1924
Дочь: Власцова Клавдия Тимофеевна
Мать ребёнка: Плесовских Иулитта Алексеевна
Рождение ребёнка
17.05.1927
Дочь: Пелагея Тимофеевна
Мать ребёнка: Плесовских Иулитта Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плесовских Павел? Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Егерь, охотник
Смерть
Неизвестно