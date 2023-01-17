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Плесовских Тимофей Васильевич

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Место рождения

Петелино, Тевризский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

20.01.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1903

Отец: Плесовских Василий Прохорович

Мать: Плесовских Пелагея Николаевна

Петелино, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
29.12.1924

Дочь: Власцова Клавдия Тимофеевна

Мать ребёнка: Плесовских Иулитта Алексеевна

Петелино, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
17.05.1927

Дочь: Пелагея Тимофеевна

Мать ребёнка: Плесовских Иулитта Алексеевна

Петелино, Тевризский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плесовских Иулитта Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плесовских Павел? Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Егерь, охотник
Смерть
Неизвестно
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