Плесовских Василий Прохорович
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Рождение ребёнка
20.01.1903
Сын: Плесовских Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Плесовских Пелагея Николаевна
Рождение ребёнка
24.12.1904
Дочь: Евгения Васильевна
Мать ребёнка: Плесовских Пелагея Николаевна
Пепелино, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плесовских Александр Васильевич
Мать ребёнка: Плесовских Пелагея Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно