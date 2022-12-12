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Плесовских Василий Прохорович

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Место рождения

Петелино, Тевризский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Плесовских Прохор Терентьевич

Мать: Плесовских Мария Николаевна

Петелино, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
20.01.1903

Сын: Плесовских Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Плесовских Пелагея Николаевна

Петелино, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
24.12.1904

Дочь: Евгения Васильевна

Мать ребёнка: Плесовских Пелагея Николаевна

Пепелино, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плесовских Александр Васильевич

Мать ребёнка: Плесовских Пелагея Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плесовских Пелагея Николаевна

Смерть
Неизвестно
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