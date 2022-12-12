Плесовских Прохор Терентьевич
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Плесовских Терентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Кованская Ульяна Прохоровна
Мать ребёнка: Плесовских Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Плесовских Павел Прохорович
Мать ребёнка: Плесовских Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Плесовских Василий Прохорович
Мать ребёнка: Плесовских Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Плесовских Александр Прохорович
Мать ребёнка: Плесовских Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Дубровина Прасковья Прохоровна
Мать ребёнка: Плесовских Мария Николаевна
Рождение ребёнка
22.01.1890
Дочь: Ксения Прохоровна
Мать ребёнка: Плесовских Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Плесовских Николай Прохорович
Мать ребёнка: Плесовских Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно