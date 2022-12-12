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Плесовских Прохор Терентьевич

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Место рождения

Петелино, Тевризский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Плесовских Терентий

Мать: не указана

Петелино, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Кованская Ульяна Прохоровна

Мать ребёнка: Плесовских Мария Николаевна

Пепелино, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Плесовских Павел Прохорович

Мать ребёнка: Плесовских Мария Николаевна

Пепелино, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Плесовских Василий Прохорович

Мать ребёнка: Плесовских Мария Николаевна

Петелино, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Плесовских Александр Прохорович

Мать ребёнка: Плесовских Мария Николаевна

Пепелино, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Дубровина Прасковья Прохоровна

Мать ребёнка: Плесовских Мария Николаевна

Пепелино, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
22.01.1890

Дочь: Ксения Прохоровна

Мать ребёнка: Плесовских Мария Николаевна

Пепелино, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Плесовских Николай Прохорович

Мать ребёнка: Плесовских Мария Николаевна

Пепелино, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плесовских Мария Николаевна

Смерть
Неизвестно
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