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Плесовских Пелагея Николаевна

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Место рождения

Иванов Мыс, Тевризский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванов Мыс, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
20.01.1903

Сын: Плесовских Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Плесовских Василий Прохорович

Петелино, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
24.12.1904

Дочь: Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Плесовских Василий Прохорович

Пепелино, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плесовских Александр Васильевич

Отец ребёнка: Плесовских Василий Прохорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плесовских Василий Прохорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русинов ?

Смерть
Неизвестно
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