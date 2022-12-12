Плесовских Пелагея Николаевна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1903
Сын: Плесовских Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Плесовских Василий Прохорович
Петелино, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
24.12.1904
Дочь: Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Плесовских Василий Прохорович
Пепелино, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плесовских Александр Васильевич
Отец ребёнка: Плесовских Василий Прохорович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Русинов ?
Смерть
Неизвестно