Помыткина (Власцова) Вера Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Помыткина (Власцова) Вера Адамовна

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Место рождения

поселок Усть-Туй Тевризского района Омской области

Дата рождения

16.10.1959

Дата смерти

23.04.1994

Пол

Женский

Отец

1925 г.р.

Мать

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1959

Отец: Власцов Адам Тихонович

Мать: Власцова Клавдия Тимофеевна

поселок Усть-Туй Тевризского района Омской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
23.04.1994
Новоомский, Омский муниципальный район, Омская область
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