Помыткина (Власцова) Вера Адамовна
Место рожденияпоселок Усть-Туй Тевризского района Омской области
Дата рождения16.10.1959
Дата смерти23.04.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1959
поселок Усть-Туй Тевризского района Омской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
23.04.1994
Новоомский, Омский муниципальный район, Омская область