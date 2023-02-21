Степанова (Власцова) Надежда Адамовна
Место рожденияпоселок Усть-Туй Тевризского района Омской области
Дата рождения05.01.1953
Дата смерти01.04.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1953
поселок Усть-Туй Тевризского района Омской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Витальевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.04.1994
Омск, город Омск, Омская область
Причина смерти: рак желудка
Похороны
Неизвестно
кладбище племсовхоза омского района