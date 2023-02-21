Степанова (Власцова) Надежда Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Власцова) Надежда Адамовна

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Место рождения

поселок Усть-Туй Тевризского района Омской области

Дата рождения

05.01.1953

Дата смерти

01.04.1994

Пол

Женский

Отец

1925 г.р.

Мать

1924 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1953

Отец: Власцов Адам Тихонович

Мать: Власцова Клавдия Тимофеевна

поселок Усть-Туй Тевризского района Омской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Витальевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.04.1994
Омск, город Омск, Омская область
Причина смерти: рак желудка
Похороны
Неизвестно
кладбище племсовхоза омского района
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