Зиньковский Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗиньковский Василий Николаевич

Зиньковский Василий Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800

Отец: Зиньковский Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Зайцева Мария Васильевна

Мать ребёнка: Зиньковская Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
06.10.1831

Дочь: Щоголева Харитина Васильевна

Мать ребёнка: Зиньковская Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Зиньковский Иван Васильевич

Мать ребёнка: Зиньковская Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
05.05.1844

Дочь: Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Зиньковская Варвара Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиньковская Ксения Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиньковская Варвара Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close