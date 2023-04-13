Зиньковский Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800
Отец: Зиньковский Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Зайцева Мария Васильевна
Мать ребёнка: Зиньковская Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
06.10.1831
Дочь: Щоголева Харитина Васильевна
Мать ребёнка: Зиньковская Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Зиньковский Иван Васильевич
Мать ребёнка: Зиньковская Варвара Федоровна
Рождение ребёнка
05.05.1844
Дочь: Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Зиньковская Варвара Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно