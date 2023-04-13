Зиньковская Ксения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиньковская Ксения Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

16.07.1833

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Зайцева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Зиньковский Василий Николаевич

Рождение ребёнка
06.10.1831

Дочь: Щоголева Харитина Васильевна

Отец ребёнка: Зиньковский Василий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиньковский Василий Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.07.1833
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