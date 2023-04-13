Зиньковская Ксения Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смерти16.07.1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Зайцева Мария Васильевна
Отец ребёнка: Зиньковский Василий Николаевич
Рождение ребёнка
06.10.1831
Дочь: Щоголева Харитина Васильевна
Отец ребёнка: Зиньковский Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.07.1833