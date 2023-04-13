Зиньковская Варвара Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиньковская Варвара Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Зиньковский Иван Васильевич

Отец ребёнка: Зиньковский Василий Николаевич

Рождение ребёнка
05.05.1844

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Зиньковский Василий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиньковский Василий Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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