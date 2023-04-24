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Зиньковский Иван Васильевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1835

Дата смерти

25.06.1907

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Зиньковский Василий Николаевич

Мать: Зиньковская Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
10.08.1858

Сын: Зиньковский Федор Иванович

Мать ребёнка: Зиньковская Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
18.06.1862

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Зиньковская Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
08.02.1864

Сын: Зиньковский Захар Иванович

Мать ребёнка: Зиньковская Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
11.05.1866

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Зиньковская Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Зиньковский Алексей Иванович

Мать ребёнка: Зиньковская Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Зиньковская Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
До 1874

Сын: Зиньковский Илья Иванович

Мать ребёнка: Зиньковская Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Цыбулевская Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Зиньковская Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
11.07.1883

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Зиньковская Прасковья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиньковская Прасковья Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.06.1907
Причина смерти: гангрена
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