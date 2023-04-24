Зиньковский Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смерти25.06.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Рождение ребёнка
10.08.1858
Сын: Зиньковский Федор Иванович
Мать ребёнка: Зиньковская Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
18.06.1862
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Зиньковская Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
08.02.1864
Сын: Зиньковский Захар Иванович
Мать ребёнка: Зиньковская Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
11.05.1866
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Зиньковская Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Зиньковский Алексей Иванович
Мать ребёнка: Зиньковская Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Зиньковская Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
До 1874
Сын: Зиньковский Илья Иванович
Мать ребёнка: Зиньковская Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Цыбулевская Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Зиньковская Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
11.07.1883
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Зиньковская Прасковья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.06.1907
Причина смерти: гангрена