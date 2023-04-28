Цыбулевская (Зиньковская) Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбулевская (Зиньковская) Матрона Ивановна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Зиньковский Иван Васильевич

Мать: Зиньковская Прасковья Алексеевна

Бракосочетание
20.01.1908

Муж: Цыбулевский Трофим Игнатьевич

Рождение ребёнка
07.01.1912

Сын: Цыбулевский Евгений Трофимович

Отец ребёнка: Цыбулевский Трофим Игнатьевич

Рождение ребёнка
01.11.1920

Сын: Цыбулевский Владимир Трофимович

Отец ребёнка: Цыбулевский Трофим Игнатьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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