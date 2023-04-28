Цыбулевская (Зиньковская) Матрона Ивановна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
20.01.1908
Рождение ребёнка
07.01.1912
Сын: Цыбулевский Евгений Трофимович
Отец ребёнка: Цыбулевский Трофим Игнатьевич
Рождение ребёнка
01.11.1920
Сын: Цыбулевский Владимир Трофимович
Отец ребёнка: Цыбулевский Трофим Игнатьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно