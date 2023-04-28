Зиньковский Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
05.11.1903
Рождение ребёнка
01.03.1904
Дочь: Антонина Алексеевна
Мать ребёнка: Зиньковская Анна Антоновна
Рождение ребёнка
10.07.1907
Дочь: Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Зиньковская Анна Антоновна
Рождение ребёнка
28.01.1910
Дочь: Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Зиньковская Анна Антоновна
Рождение ребёнка
20.01.1912
Сын: Зиньковский Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Зиньковская Анна Антоновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно