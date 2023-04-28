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Зиньковский Алексей Иванович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Зиньковский Иван Васильевич

Мать: Зиньковская Прасковья Алексеевна

Бракосочетание
05.11.1903

Жена: Зиньковская Анна Антоновна

Рождение ребёнка
01.03.1904

Дочь: Антонина Алексеевна

Мать ребёнка: Зиньковская Анна Антоновна

Рождение ребёнка
10.07.1907

Дочь: Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Зиньковская Анна Антоновна

Рождение ребёнка
28.01.1910

Дочь: Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Зиньковская Анна Антоновна

Рождение ребёнка
20.01.1912

Сын: Зиньковский Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Зиньковская Анна Антоновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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