Ганина (Афонькина) Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рождения22.06.1916
Дата смерти15.06.2001
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1916
Отец: Афонькин Иван
Мать: Афонькина Татьяна
Образование
С 01.09.1923 по ?.06.1930
Основное общее образование.
Образование
1931
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Курсы для учителей.
Рождение ребёнка
05.10.1939
Отец ребёнка: Ганин Иван Григорьевич
АРАПИНО (Средний Колдаис), мордовское-эрзя село Песчанского сельсовета, в 3 км к югу от него. На 1.1.2004 – 54 хозяйств, 94 жителя. В 1717 году – деревня Арапина, Средний Колдаис тож (по реке), в 1748... Показать все
Работа или профессия
До 1941
Учитель географии в школе.
Рождение ребёнка
10.10.1942
Дочь: Щёлкова Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Ганин Иван Григорьевич
АРАПИНО (Средний Колдаис), мордовское-эрзя село Песчанского сельсовета, в 3 км к югу от него. На 1.1.2004 – 54 хозяйств, 94 жителя. В 1717 году – деревня Арапина, Средний Колдаис тож (по реке), в 1748... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1944
Отец ребёнка: Ганин Иван Григорьевич
АРАПИНО (Средний Колдаис), мордовское-эрзя село Песчанского сельсовета, в 3 км к югу от него. На 1.1.2004 – 54 хозяйств, 94 жителя. В 1717 году – деревня Арапина, Средний Колдаис тож (по реке), в 1748... Показать все
Работа или профессия
После 1945
Доярка.
Работа или профессия
После 1945
Заведующая фермой.
Рождение ребёнка
14.05.1946
Сын: Ганин Иван Иванович
Отец ребёнка: Ганин Иван Григорьевич
АРАПИНО (Средний Колдаис), мордовское-эрзя село Песчанского сельсовета, в 3 км к югу от него. На 1.1.2004 – 54 хозяйств, 94 жителя. В 1717 году – деревня Арапина, Средний Колдаис тож (по реке), в 1748... Показать все
Работа или профессия
С 1946 по ?.08.1988
Заведующая продуктовым магазином.
Рождение ребёнка
14.01.1949
Дочь: Юрина Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Ганин Иван Григорьевич
Мордовка (эрзя). АРАПИНО (Средний Колдаис), мордовское-эрзя село Песчанского сельсовета, в 3 км к югу от него. На 1.1.2004 – 54 хозяйств, 94 жителя. В 1717 году – деревня Арапина, Средний Колдаис тож... Показать все
Рождение ребёнка
17.07.1951
Дочь: Первухина Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Ганин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
02.08.1954
Отец ребёнка: Ганин Иван Григорьевич
Ранение
?.08.1988
Пошла в лес за грибами, первая жена сына Валерия Ганина не смогла остановить её. В лесу Ольгу Ивановну парализовало — отнялась сначала одна нога, потом вторая. Ольга Ивановна выползла из леса на руках... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
В Ейске началась малярия, после чего глава семейства Иван Афонькин принял решение уплыть в Пензенскую губернию. Младшая дочь всё же заразилась брюшным тифом, и, будучи грудным ребёнком, заразила Татья... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.06.2001
Причина смерти: Естественная смерть/старость.