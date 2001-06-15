Ганина (Афонькина) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганина (Афонькина) Ольга Ивановна

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Место рождения

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

22.06.1916

Дата смерти

15.06.2001

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1916

Отец: Афонькин Иван

Мать: Афонькина Татьяна

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Образование
С 01.09.1923 по ?.06.1930
Арапино, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Основное общее образование.
Образование
1931
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Курсы для учителей.
Рождение ребёнка
05.10.1939

Сын: Ганин Евгений Иванович

Отец ребёнка: Ганин Иван Григорьевич

Арапино, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
АРАПИНО (Средний Колдаис), мордовское-эрзя село Песчанского сельсовета, в 3 км к югу от него. На 1.1.2004 – 54 хозяйств, 94 жителя. В 1717 году – деревня Арапина, Средний Колдаис тож (по реке), в 1748... Показать все
Работа или профессия
До 1941
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Учитель географии в школе.
Рождение ребёнка
10.10.1942

Дочь: Щёлкова Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Ганин Иван Григорьевич

Арапино, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
АРАПИНО (Средний Колдаис), мордовское-эрзя село Песчанского сельсовета, в 3 км к югу от него. На 1.1.2004 – 54 хозяйств, 94 жителя. В 1717 году – деревня Арапина, Средний Колдаис тож (по реке), в 1748... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1944

Сын: Ганин Александр Иванович

Отец ребёнка: Ганин Иван Григорьевич

Арапино, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
АРАПИНО (Средний Колдаис), мордовское-эрзя село Песчанского сельсовета, в 3 км к югу от него. На 1.1.2004 – 54 хозяйств, 94 жителя. В 1717 году – деревня Арапина, Средний Колдаис тож (по реке), в 1748... Показать все
Работа или профессия
После 1945
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Доярка.
Работа или профессия
После 1945
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Заведующая фермой.
Рождение ребёнка
14.05.1946

Сын: Ганин Иван Иванович

Отец ребёнка: Ганин Иван Григорьевич

Арапино, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
АРАПИНО (Средний Колдаис), мордовское-эрзя село Песчанского сельсовета, в 3 км к югу от него. На 1.1.2004 – 54 хозяйств, 94 жителя. В 1717 году – деревня Арапина, Средний Колдаис тож (по реке), в 1748... Показать все
Работа или профессия
С 1946 по ?.08.1988
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Заведующая продуктовым магазином.
Рождение ребёнка
14.01.1949

Дочь: Юрина Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Ганин Иван Григорьевич

Арапино, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Мордовка (эрзя). АРАПИНО (Средний Колдаис), мордовское-эрзя село Песчанского сельсовета, в 3 км к югу от него. На 1.1.2004 – 54 хозяйств, 94 жителя. В 1717 году – деревня Арапина, Средний Колдаис тож... Показать все
Рождение ребёнка
17.07.1951

Дочь: Первухина Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Ганин Иван Григорьевич

Шумиха, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
02.08.1954

Сын: Ганин Валерий Иванович

Отец ребёнка: Ганин Иван Григорьевич

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Ранение
?.08.1988
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Пошла в лес за грибами, первая жена сына Валерия Ганина не смогла остановить её. В лесу Ольгу Ивановну парализовало — отнялась сначала одна нога, потом вторая. Ольга Ивановна выползла из леса на руках... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ганин Иван Григорьевич

Арапино, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
Неизвестно
Арапино, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
В Ейске началась малярия, после чего глава семейства Иван Афонькин принял решение уплыть в Пензенскую губернию. Младшая дочь всё же заразилась брюшным тифом, и, будучи грудным ребёнком, заразила Татья... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Шумиха, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
15.06.2001
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость.
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