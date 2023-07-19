Первухина (Ганина) Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первухина (Ганина) Раиса Ивановна

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Место рождения

Шумиха, Шумихинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

17.07.1951

Дата смерти

19.07.2023

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1951

Отец: Ганин Иван Григорьевич

Мать: Ганина Ольга Ивановна

Шумиха, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
10.04.1973

Сын: Первухин Валерий Юрьевич

Отец ребёнка: Первухин Юрий Александрович

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
13.11.1983

Дочь: Коноплёва Светлана Юрьевна

Отец ребёнка: Первухин Юрий Александрович

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первухин Юрий Александрович

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
19.07.2023
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Причина смерти: Цирроз печени.
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