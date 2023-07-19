Первухина (Ганина) Раиса Ивановна
Место рождения
Дата рождения17.07.1951
Дата смерти19.07.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1951
Отец: Ганин Иван Григорьевич
Мать: Ганина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
10.04.1973
Отец ребёнка: Первухин Юрий Александрович
Рождение ребёнка
13.11.1983
Дочь: Коноплёва Светлана Юрьевна
Отец ребёнка: Первухин Юрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.07.2023
Причина смерти: Цирроз печени.