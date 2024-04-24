Коноплёва (Первухина) Светлана Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноплёва (Первухина) Светлана Юрьевна

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Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

13.11.1983

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1983

Отец: Первухин Юрий Александрович

Мать: Первухина Раиса Ивановна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Образование
С 01.09.1989 по ?.06.2000
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
МОУ Школа №1. Среднее (полное) общее образование.
Образование
С ?.09.2000 по ?.06.2002
Восточный, Сосьвинский, Свердловская область
Профессиональное училище №21. Отделение: —. Среднее профессиональное образование.
Рождение ребёнка
21.04.2003

Сын: Коноплёв Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Коноплёв Дмитрий Константинович

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
31.07.2014

Сын: Коноплёв Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Коноплёв Дмитрий Константинович

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Работа или профессия
С 2016
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
МУ Комплексный центр социального обслуживания населения.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коноплёв Дмитрий Константинович

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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