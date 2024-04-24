Коноплёва (Первухина) Светлана Юрьевна
Место рождения
Дата рождения13.11.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1983
Образование
С 01.09.1989 по ?.06.2000
МОУ Школа №1. Среднее (полное) общее образование.
Образование
С ?.09.2000 по ?.06.2002
Восточный, Сосьвинский, Свердловская область
Профессиональное училище №21. Отделение: —. Среднее профессиональное образование.
Рождение ребёнка
21.04.2003
Сын: Коноплёв Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Коноплёв Дмитрий Константинович
Рождение ребёнка
31.07.2014
Сын: Коноплёв Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Коноплёв Дмитрий Константинович
Работа или профессия
С 2016
МУ Комплексный центр социального обслуживания населения.
Бракосочетание
Неизвестно