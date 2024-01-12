Коноплёв Дмитрий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Образование
С 02.09.1985 по ?.06.1994
МОУ Школа №1. Основное общее образование.
Рождение ребёнка
21.04.2003
Сын: Коноплёв Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Коноплёва Светлана Юрьевна
Рождение ребёнка
31.07.2014
Сын: Коноплёв Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Коноплёва Светлана Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Дальнобойщик.