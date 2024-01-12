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Коноплёв Дмитрий Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1978

Пол

Мужской

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Образование
С 02.09.1985 по ?.06.1994
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
МОУ Школа №1. Основное общее образование.
Рождение ребёнка
21.04.2003

Сын: Коноплёв Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Коноплёва Светлана Юрьевна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
31.07.2014

Сын: Коноплёв Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Коноплёва Светлана Юрьевна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коноплёва Светлана Юрьевна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Работа или профессия
Неизвестно
Дальнобойщик.
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