Ганин Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения01.01.1944
Дата смерти01.01.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Упоминание
?.12.1943
Настоящая дата рождения (не по документам) — ?.12.1943.
Рождение
01.01.1944
Отец: Ганин Иван Григорьевич
Мать: Ганина Ольга Ивановна
АРАПИНО (Средний Колдаис), мордовское-эрзя село Песчанского сельсовета, в 3 км к югу от него. На 1.1.2004 – 54 хозяйств, 94 жителя. В 1717 году – деревня Арапина, Средний Колдаис тож (по реке), в 1748... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1965
Дочь: Ганина Наталья Александровна
Мать ребёнка: Ганина Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
01.07.1977
Дочь: Осокина Ольга Александровна
Мать ребёнка: Ганина Людмила Григорьевна
Рождение ребёнка
21.11.1978
Дочь: Соловьёва Елена Александровна
Мать ребёнка: Ганина Людмила Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: Ганина Любовь Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Шумиха, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.01.2016
Умер в коме под несколькими аппаратами. Рак лёгких, поэтому был под аппаратом ИВЛ. Была также гангрена ног, но операцию не делали, так как её бы не пережил.