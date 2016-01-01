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Ганин Александр Иванович

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Место рождения

Арапино, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

01.01.1944

Дата смерти

01.01.2016

Пол

Мужской

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Упоминание
?.12.1943
Арапино, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Настоящая дата рождения (не по документам) — ?.12.1943.
Рождение
01.01.1944

Отец: Ганин Иван Григорьевич

Мать: Ганина Ольга Ивановна

Арапино, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
АРАПИНО (Средний Колдаис), мордовское-эрзя село Песчанского сельсовета, в 3 км к югу от него. На 1.1.2004 – 54 хозяйств, 94 жителя. В 1717 году – деревня Арапина, Средний Колдаис тож (по реке), в 1748... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1965

Дочь: Ганина Наталья Александровна

Мать ребёнка: Ганина Любовь Николаевна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.07.1977

Дочь: Осокина Ольга Александровна

Мать ребёнка: Ганина Людмила Григорьевна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.11.1978

Дочь: Соловьёва Елена Александровна

Мать ребёнка: Ганина Людмила Григорьевна

Березники, город Березники, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ганина Людмила Григорьевна

Березники, город Березники, Пермский край
Развод
Неизвестно

Жена: Ганина Любовь Николаевна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Березники, город Березники, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Шумиха, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
01.01.2016
Березники, город Березники, Пермский край
Умер в коме под несколькими аппаратами. Рак лёгких, поэтому был под аппаратом ИВЛ. Была также гангрена ног, но операцию не делали, так как её бы не пережил.
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