Осокина (Ганина) Ольга Александровна
Место рождения
Дата рождения01.07.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1977
Место жительства
С 1978
Образование
С 01.09.1982 по ?.06.1992
МАОУ Школа №5. Среднее (полное) общее образование.
Образование
С ?.09.1992 по ?.06.1996
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Соликамский государственный педагогический институт. Факультет: —. Форма обучения: Очное отделение. Программа: Бакалавриат.
Рождение ребёнка
25.11.1999
Отец ребёнка: Осокин Валерий Викторович
Рождение ребёнка
04.11.2002
Сын: Осокин Александр Валерьевич
Отец ребёнка: Осокин Валерий Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель. МАОУ Школа №17.