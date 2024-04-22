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Осокина (Ганина) Ольга Александровна

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Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

01.07.1977

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1977

Отец: Ганин Александр Иванович

Мать: Ганина Людмила Григорьевна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
С 1978
Березники, город Березники, Пермский край
Образование
С 01.09.1982 по ?.06.1992
Березники, город Березники, Пермский край
МАОУ Школа №5. Среднее (полное) общее образование.
Образование
С ?.09.1992 по ?.06.1996
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Соликамский государственный педагогический институт. Факультет: —. Форма обучения: Очное отделение. Программа: Бакалавриат.
Рождение ребёнка
25.11.1999

Сын: Осокин Данил Валерьевич

Отец ребёнка: Осокин Валерий Викторович

Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
04.11.2002

Сын: Осокин Александр Валерьевич

Отец ребёнка: Осокин Валерий Викторович

Березники, город Березники, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осокин Валерий Викторович

Березники, город Березники, Пермский край
Работа или профессия
Неизвестно
Березники, город Березники, Пермский край
Учитель. МАОУ Школа №17.
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