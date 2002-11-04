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Осокин Александр Валерьевич

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Место рождения

Березники, город Березники, Пермский край

Дата рождения

04.11.2002

Пол

Мужской

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.2002

Отец: Осокин Валерий Викторович

Мать: Осокина (Ганина) Ольга Александровна

Березники, город Березники, Пермский край
Подвиг
Неизвестно
Березники, город Березники, Пермский край
Спортивные достижения: Занимается рукопашным боем. Имеет медаль за 2-ое место по рукопашному бою.
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Рядовой.
Военная служба
Неизвестно
Воинская часть №30683.
Образование
С 01.09.2008 по ?.06.2019
Березники, город Березники, Пермский край
МАОУ Школа с углубленным изучением отдельных предметов №3. Среднее (полное) общее образование.
Образование
С ?.09.2019 по ?.06.2022
Березники, город Березники, Пермский край
Березниковский строительный техникум. Отделение: Подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Среднее профессиональное образование.
Работа или профессия
С 2023
Березники, город Березники, Пермский край
Бункеровщик. ПАО "УралКалий".

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