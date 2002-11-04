Осокин Александр Валерьевич
Место рождения
Дата рождения04.11.2002
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.2002
Подвиг
Неизвестно
Спортивные достижения: Занимается рукопашным боем. Имеет медаль за 2-ое место по рукопашному бою.
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Рядовой.
Военная служба
Неизвестно
Воинская часть №30683.
Образование
С 01.09.2008 по ?.06.2019
МАОУ Школа с углубленным изучением отдельных предметов №3. Среднее (полное) общее образование.
Образование
С ?.09.2019 по ?.06.2022
Березниковский строительный техникум. Отделение: Подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Среднее профессиональное образование.
Работа или профессия
С 2023
Бункеровщик. ПАО "УралКалий".