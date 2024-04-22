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Ганина Людмила Григорьевна

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Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

13.06.1949

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.07.1977

Дочь: Осокина Ольга Александровна

Отец ребёнка: Ганин Александр Иванович

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.11.1978

Дочь: Соловьёва Елена Александровна

Отец ребёнка: Ганин Александр Иванович

Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: не указан

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ганин Александр Иванович

Березники, город Березники, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Березники, город Березники, Пермский край
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