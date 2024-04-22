Ганина Людмила Григорьевна
Место рождения
Дата рождения13.06.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1949
Рождение ребёнка
01.07.1977
Дочь: Осокина Ольга Александровна
Отец ребёнка: Ганин Александр Иванович
Рождение ребёнка
21.11.1978
Дочь: Соловьёва Елена Александровна
Отец ребёнка: Ганин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно