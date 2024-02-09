Афонькина (Чапурова) Татьяна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1935
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чапуров ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1916
Дочь: Ганина Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Афонькин Иван
Рождение ребёнка
После 1916
Дочь: Афонькина Катюша
Отец ребёнка: Афонькин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Афонькин Иван
Развод
Неизвестно
Муж: Афонькин Иван
Смерть
До 1935
Азовское море
Причина смерти: Брюшной тиф. В Ейске началась малярия, после чего глава семейства Иван Афонькин принял решение уплыть в Пензенскую губернию. Младшая дочь всё же заразилась брюшным тифом, и, будучи гру... Показать все