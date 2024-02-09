Афонькина (Чапурова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонькина (Чапурова) Татьяна

Место рождения

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1935

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чапуров ?

Мать: не указана

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.06.1916

Дочь: Ганина Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Афонькин Иван

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
После 1916

Дочь: Афонькина Катюша

Отец ребёнка: Афонькин Иван

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афонькин Шурик Иванович

Отец ребёнка: Афонькин Иван

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Развод
Неизвестно

Муж: Афонькин Иван

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
До 1935
Азовское море
Причина смерти: Брюшной тиф. В Ейске началась малярия, после чего глава семейства Иван Афонькин принял решение уплыть в Пензенскую губернию. Младшая дочь всё же заразилась брюшным тифом, и, будучи гру... Показать все
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