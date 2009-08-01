Щёлкова (Ганина) Тамара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щёлкова (Ганина) Тамара Ивановна

Место рождения

Арапино, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

10.10.1942

Дата смерти

01.08.2009

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1942

Отец: Ганин Иван Григорьевич

Мать: Ганина Ольга Ивановна

Арапино, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
АРАПИНО (Средний Колдаис), мордовское-эрзя село Песчанского сельсовета, в 3 км к югу от него. На 1.1.2004 – 54 хозяйств, 94 жителя. В 1717 году – деревня Арапина, Средний Колдаис тож (по реке), в 1748... Показать все
Рождение ребёнка
11.10.1959

Сын: Щёлков Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Щёлков Василий Сергеевич

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.10.1965

Дочь: Солдатова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Щёлков Василий Сергеевич

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
17.01.1972

Дочь: Ишимова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Щёлков Василий Сергеевич

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щёлков Василий Сергеевич

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Шумиха, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
01.08.2009
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Причина смерти: Цирроз печени.
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