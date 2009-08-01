Щёлкова (Ганина) Тамара Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.10.1942
Дата смерти01.08.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1942
Отец: Ганин Иван Григорьевич
Мать: Ганина Ольга Ивановна
АРАПИНО (Средний Колдаис), мордовское-эрзя село Песчанского сельсовета, в 3 км к югу от него. На 1.1.2004 – 54 хозяйств, 94 жителя. В 1717 году – деревня Арапина, Средний Колдаис тож (по реке), в 1748... Показать все
Рождение ребёнка
11.10.1959
Отец ребёнка: Щёлков Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
11.10.1965
Дочь: Солдатова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Щёлков Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
17.01.1972
Дочь: Ишимова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Щёлков Василий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Шумиха, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.08.2009
Причина смерти: Цирроз печени.