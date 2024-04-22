Ишимова (Щёлкова) Ольга Васильевна
Место рождения
Дата рождения17.01.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1972
Отец: Щёлков Василий Сергеевич
Мать: Щёлкова Тамара Ивановна
Образование
С 01.09.1979 по ?.06.1987
МОУ Школа №4. Основное общее образование.
Образование
С ?.09.1987 по ?.06.1991
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Златоустовский педагогический колледж. Отделение: —. Среднее профессиональное образование.
Рождение ребёнка
20.07.1989
Дочь: Мельникова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Стрельников Алексей
Рождение ребёнка
15.02.1995
Дочь: Евдокимова Вероника Дмитриевна
Отец ребёнка: Ишимов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
18.06.2000
Отец ребёнка: Ишимов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
09.12.2002
Отец ребёнка: Ишимов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
25.01.2012
Дочь: Ишимова Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Ишимов Дмитрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: Стрельников Алексей