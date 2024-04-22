Ишимова (Щёлкова) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишимова (Щёлкова) Ольга Васильевна

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Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

17.01.1972

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1972

Отец: Щёлков Василий Сергеевич

Мать: Щёлкова Тамара Ивановна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Образование
С 01.09.1979 по ?.06.1987
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
МОУ Школа №4. Основное общее образование.
Образование
С ?.09.1987 по ?.06.1991
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Златоустовский педагогический колледж. Отделение: —. Среднее профессиональное образование.
Рождение ребёнка
20.07.1989

Дочь: Мельникова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Стрельников Алексей

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
15.02.1995

Дочь: Евдокимова Вероника Дмитриевна

Отец ребёнка: Ишимов Дмитрий Васильевич

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
18.06.2000

Сын: Ишимов Максим Дмитриевич

Отец ребёнка: Ишимов Дмитрий Васильевич

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
09.12.2002

Сын: Ишимов Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Ишимов Дмитрий Васильевич

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
25.01.2012

Дочь: Ишимова Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Ишимов Дмитрий Васильевич

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ишимов Дмитрий Васильевич

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Развод
Неизвестно

Муж: Стрельников Алексей

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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