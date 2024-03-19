Мельникова (Стрельникова) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения20.07.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1989
Отец: Стрельников Алексей
Мать: Ишимова Ольга Васильевна
Образование
С ?.09.2007 по ?.06.2011
Южно-Уральский профессиональный институт. Факультет: —. Кафедра: —. Форма обучения: —. Программа: Бакалавриат.
Рождение ребёнка
07.05.2014
Сын: Мельников Кирилл
Отец ребёнка: Мельников ?
Рождение ребёнка
10.05.?
Дочь: Мельникова Валерия
Отец ребёнка: Мельников ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мельников ?
Место жительства
Неизвестно