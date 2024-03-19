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Мельникова (Стрельникова) Анна Алексеевна

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Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

20.07.1989

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1989

Отец: Стрельников Алексей

Мать: Ишимова Ольга Васильевна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Образование
С ?.09.2007 по ?.06.2011
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Южно-Уральский профессиональный институт. Факультет: —. Кафедра: —. Форма обучения: —. Программа: Бакалавриат.
Рождение ребёнка
07.05.2014

Сын: Мельников Кирилл

Отец ребёнка: Мельников ?

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.05.?

Дочь: Мельникова Валерия

Отец ребёнка: Мельников ?

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников ?

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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