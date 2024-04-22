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Солдатова (Щёлкова) Татьяна Васильевна

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Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

11.10.1965

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1965

Отец: Щёлков Василий Сергеевич

Мать: Щёлкова Тамара Ивановна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Образование
С 01.09.1973 по ?.06.1981
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
МОУ Школа №4. Основное общее образование.
Образование
С ?.09.1981 по ?.06.1985
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Златоустовский педагогический колледж. Отделение: Учитель начальных классов. Среднее профессиональное образование.
Рождение ребёнка
15.06.1988

Дочь: Солдатова Екатерина Анатольевна

Отец ребёнка: Солдатов Анатолий Николаевич

Октябрьское, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
С 1988 по 1990
Новомосковское, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
С 1990
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
13.06.1993

Сын: Солдатов Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Солдатов Анатолий Николаевич

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солдатов Анатолий Николаевич

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Работа или профессия
Неизвестно
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Учитель начальных классов. МОУ Школа №1.
Работа или профессия
Неизвестно
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Учитель начальных классов. МОУ Школа №7.
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