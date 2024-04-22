Солдатова (Щёлкова) Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения11.10.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
11.10.1965
Отец: Щёлков Василий Сергеевич
Мать: Щёлкова Тамара Ивановна
Образование
С 01.09.1973 по ?.06.1981
МОУ Школа №4. Основное общее образование.
Образование
С ?.09.1981 по ?.06.1985
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Златоустовский педагогический колледж. Отделение: Учитель начальных классов. Среднее профессиональное образование.
Рождение ребёнка
15.06.1988
Дочь: Солдатова Екатерина Анатольевна
Отец ребёнка: Солдатов Анатолий Николаевич
Октябрьское, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
С 1988 по 1990
Новомосковское, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
С 1990
Рождение ребёнка
13.06.1993
Сын: Солдатов Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Солдатов Анатолий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель начальных классов. МОУ Школа №1.
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель начальных классов. МОУ Школа №7.