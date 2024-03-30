Солдатов Алексей Анатольевич
Место рождения
Дата рождения13.06.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1993
Образование
С 01.09.2000 по ?.06.2004
МОУ Школа №2.
Образование
С 01.09.2004 по ?.06.2011
МОУ Школа №7. Среднее (полное) общее образование.
Работа или профессия
С 2014
Старший сержант полиции. ОМВД России по челябинской области в Катав-Ивановском районе.
Место жительства
С 2016
Бракосочетание
20.10.2017
Рождение ребёнка
28.11.2022
Сын: Солдатов Антон Алексеевич
Мать ребёнка: Солдатова Ирина Сергеевна