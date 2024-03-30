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Солдатов Алексей Анатольевич

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Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

13.06.1993

Пол

Мужской

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1993

Отец: Солдатов Анатолий Николаевич

Мать: Солдатова Татьяна Васильевна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Образование
С 01.09.2000 по ?.06.2004
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
МОУ Школа №2.
Образование
С 01.09.2004 по ?.06.2011
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
МОУ Школа №7. Среднее (полное) общее образование.
Работа или профессия
С 2014
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Старший сержант полиции. ОМВД России по челябинской области в Катав-Ивановском районе.
Место жительства
С 2016
Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Бракосочетание
20.10.2017

Жена: Солдатова Ирина Сергеевна

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
28.11.2022

Сын: Солдатов Антон Алексеевич

Мать ребёнка: Солдатова Ирина Сергеевна

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
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