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Солдатов Анатолий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1966

Пол

Мужской

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1988

Дочь: Солдатова Екатерина Анатольевна

Мать ребёнка: Солдатова Татьяна Васильевна

Октябрьское, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
С 1988 по 1990
Новомосковское, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
С 1990
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
13.06.1993

Сын: Солдатов Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Солдатова Татьяна Васильевна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солдатова Татьяна Васильевна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Работа или профессия
Неизвестно
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Охранник. МОУ Школа №7.
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