Солдатов Анатолий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.06.1988
Дочь: Солдатова Екатерина Анатольевна
Мать ребёнка: Солдатова Татьяна Васильевна
Октябрьское, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
С 1988 по 1990
Новомосковское, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
С 1990
Рождение ребёнка
13.06.1993
Сын: Солдатов Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Солдатова Татьяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Охранник. МОУ Школа №7.