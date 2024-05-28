Солдатова Екатерина Анатольевна
Место рождения
Дата рождения15.06.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1988 по 1990
Рождение
15.06.1988
Место жительства
С 1990 по 1991
Место жительства
С 1991 по 2005
Образование
С 01.09.1995 по ?.06.1997
МОУ Школа №1.
Образование
С 01.09.1997 по ?.06.1998
МОУ Школа №2.
Образование
С 01.09.1998 по ?.06.1999
МОУ Новомосковская средняя общеобразовательная школа. Основное общее образование.
Образование
С 01.09.1999 по ?.06.2003
МОУ Школа №2.
Образование
С 01.09.2003 по ?.06.2005
МОУ Школа №7. Среднее (полное) общее образование.
Место жительства
С 2005
Образование
С ?.09.2006 по ?.06.2012
Южно-Уральский государственный медицинский университет. Факультет: Педиатрический. Специальность: Врач-педиатр. Форма обучения: Очное отделение. Программа: Специалитет.
Рождение ребёнка
15.06.2010
Сын: Марухин Георгий Дмитриевич
Отец ребёнка: Марухин Дмитрий
Работа или профессия
С 2012 по 2013
Врач-педиатр участковый. ГАУЗ Детская городская клиническая поликлиника №1.
Образование
С ?.09.2012 по ?.06.2013
Южно-Уральский государственный медицинский университет. Факультет: Педиатрический. Специальность: Врач-педиатр. Форма обучения: Очное отделение. Программа: Интернатура.
Работа или профессия
С 2013 по 2016
Врач-педиатр участковый. ГАУЗ Детская городская клиническая поликлиника №8.
Работа или профессия
С 2016
Врач-педиатр участковый. ГАУЗ Детская городская клиническая поликлиника №4.