Солдатова Екатерина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолдатова Екатерина Анатольевна

Солдатова Екатерина Анатольевна

avatar

Место рождения

Октябрьское, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

15.06.1988

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1988 по 1990
Новомосковское, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область
Рождение
15.06.1988

Отец: Солдатов Анатолий Николаевич

Мать: Солдатова (Щёлкова) Татьяна Васильевна

Октябрьское, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
С 1990 по 1991
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Место жительства
С 1991 по 2005
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Образование
С 01.09.1995 по ?.06.1997
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
МОУ Школа №1.
Образование
С 01.09.1997 по ?.06.1998
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
МОУ Школа №2.
Образование
С 01.09.1998 по ?.06.1999
Новомосковское, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область
МОУ Новомосковская средняя общеобразовательная школа. Основное общее образование.
Образование
С 01.09.1999 по ?.06.2003
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
МОУ Школа №2.
Образование
С 01.09.2003 по ?.06.2005
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
МОУ Школа №7. Среднее (полное) общее образование.
Место жительства
С 2005
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Образование
С ?.09.2006 по ?.06.2012
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Южно-Уральский государственный медицинский университет. Факультет: Педиатрический. Специальность: Врач-педиатр. Форма обучения: Очное отделение. Программа: Специалитет.
Рождение ребёнка
15.06.2010

Сын: Марухин Георгий Дмитриевич

Отец ребёнка: Марухин Дмитрий

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Работа или профессия
С 2012 по 2013
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Врач-педиатр участковый. ГАУЗ Детская городская клиническая поликлиника №1.
Образование
С ?.09.2012 по ?.06.2013
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Южно-Уральский государственный медицинский университет. Факультет: Педиатрический. Специальность: Врач-педиатр. Форма обучения: Очное отделение. Программа: Интернатура.
Работа или профессия
С 2013 по 2016
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Врач-педиатр участковый. ГАУЗ Детская городская клиническая поликлиника №8.
Работа или профессия
С 2016
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Врач-педиатр участковый. ГАУЗ Детская городская клиническая поликлиника №4.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.