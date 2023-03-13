Поручиковъ Филиппъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти15.01.1903
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Поручиковъ Иванъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Сын: Поручиковъ Василий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Щербачева Марья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осипова Елена
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поручиковъ Иванъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поручиковъ Георгий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поручиковъ Иванъ
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
15.01.1903
Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ продолжительной болѣзни