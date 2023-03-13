Поручиковъ Филиппъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоручиковъ Филиппъ

Поручиковъ Филиппъ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

15.01.1903

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Поручиковъ Иванъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Поручиковъ Василий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Щербачева Марья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осипова Елена

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поручиковъ Иванъ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поручиковъ Георгий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поручиковъ Иванъ

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
15.01.1903
Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ продолжительной болѣзни
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close