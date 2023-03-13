Щербачева (Поручикова) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербачева (Поручикова) Марья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Пол

Женский

Отец

1842 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Поручиковъ Филиппъ

Мать: не указана

Бракосочетание
11.05.1903

Муж: Щербачевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.06.1904

Сын: Щербачевъ Тихонъ

Отец ребёнка: Щербачевъ Иванъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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