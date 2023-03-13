Щербачева (Поручикова) Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Поручиковъ Филиппъ
Мать: не указана
Бракосочетание
11.05.1903
Муж: Щербачевъ Иванъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.06.1904
Сын: Щербачевъ Тихонъ
Отец ребёнка: Щербачевъ Иванъ
Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан