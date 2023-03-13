Осипова (Поручикова) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поручиковъ Филиппъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Осипова $46
Рождение ребёнка
29.05.1905
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Осиповъ Григорий
Рождение ребёнка
23.12.1909
Сын: Осиповъ Стефанъ
Отец ребёнка: Осипова $46
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кофейникова Агриппина
Отец ребёнка: Осиповъ Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осиповъ Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осипова $46