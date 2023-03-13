Осипова (Поручикова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Поручикова) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поручиковъ Филиппъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Осипова $46

Рождение ребёнка
29.05.1905

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Осиповъ Григорий

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.12.1909

Сын: Осиповъ Стефанъ

Отец ребёнка: Осипова $46

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кофейникова Агриппина

Отец ребёнка: Осиповъ Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осиповъ Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипова $46

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